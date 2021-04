KULAK Kortrijk verwarmt binnenkort haar gebouwen met restwarmte van het nabijgelegen crematorium "Het is een primeur voor ons land"

Het gebouw van crematorium Uitzicht wordt nu al met restwarmte verwarmd. Een warmtenet zal de overtollige warmte transporteren naar de gebouwen van KU Leuven een paar honderd meter verderop. Goed voor een investering van zo'n 600.000 euro. Jan Sabbe: "Drie partijen hebben een overeenkomst om samen te werken. Leverancier is het crematorium Uitzicht, KULAK is de afnemer. De coöperatieve Beauvent, gespecialiseerd in de opwekking en distributie van groene energie, investeert in het warmtenetwerk. KULAK betaalt de verbruikte warmte aan Beauvent zodat die de investeringen kan terugverdienen." Opvallend is dat het crematorium Uitzicht niets aan de levering van de restwarmte wil verdienen. “Het is niet onze intentie om hier geld uit te halen, we doen het uit ecologische overwegingen.”