Leverancier schoolmaaltijden vreest dat hij veel eten zal moeten weggooien

Arthur Hanssens verdeelt vanuit zijn grootkeuken in Dilbeek elke dag 9.000 maaltijden in Vlaams-Brabant en Brussel. Hij vreest dat veel eten dat nu in de koelkast zit, verloren zal gaan. "Doordat de communicatie zo laat gisteravond is gebeurd, weet ik niet goed welke scholen er vandaag of morgen maaltijden zullen nemen", zegt Arthur. "Er is ook nog de mogelijkheid om te spreiden in tijd in de refterwerking. Dus, ik weet ook niet welke scholen daar gaan op intekenen en welke scholen dat praktisch niet realiseerbaar zullen zien", voegt Arthur Hanssens eraan toe. Er is dus momenteel veel onzekerheid bij de leveranciers van schoolmaaltijden.