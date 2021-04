Limburger maakt na bosbranden, nu ook overstromingen in Sydney mee: "Dit heb ik nog nooit gezien"

De noodtoestand is ondertussen ook een politieke discussie geworden. “Onze premier heeft kritiek gekregen omdat ze zei dat we dit nooit konden voorspellen. We hebben de hele zomer al de invloed van La Niña ondervonden en dat was al vrij ongebruikelijk”, zegt Segers. La Niña is een natuurlijk fenomeen waarbij oppervlaktewater in de oostelijke Stille Oceaan op grote schaal afkoelt. Het heeft een licht afkoelend effect op de wereldwijde temperatuur. “Het klimaat verandert en we moeten ons aanpassen. We zullen het moeten gaan zien als het nieuwe normaal. Al kijk ik er echt niet naar uit”, aldus Segers.