Mater Dei in Brasschaat doneert 1.100 T-shirts voor Wereldwaterdag: "Meer water bespaard dan een olympisch zwembad"

Basisschool Mater Dei in Brasschaat doneert 1.100 T-shirts aan De Kringwinkel. De school doet dat ter gelegenheid van Wereldwaterdag vandaag. De NGO Join For Water organiseerde daarvoor in heel wat scholen in Vlaanderen en Brussel een inzamelactie van T-shirts, omdat er heel veel water nodig is om die te maken. "Zonder dat je het weet kan je heel veel water verspillen. Door een beetje te letten op ons verbruik, proberen we de wereld te verbeteren", legt een leerling van het 5de leerjaar uit aan Radio 2 Antwerpen. Met 1.100 T-shirts hebben de leerlingen in Brasschaat indirect meer dan duizenden liters water bespaard, meer dan een olympisch zwembad.