Meer kandidaat-jagers in 5 jaar tijd: "Corona leidt tot meer interesse in natuur en jacht"

550 mensen in Vlaanderen willen dit jaar een jachtvergunning behalen. Dat blijkt uit de deelnamecijfers aan het theoretisch examen dat de Vlaamse overheid organiseert via het Agentschap Natuur en Bos. Voor dat examen in april, in Flanders Expo in Gent, zijn er nu een kwart meer gegadigden dan vijf jaar geleden. "We vermoeden dat het te maken heeft met de coronacrisis, mensen komen meer buiten en hebben plots aandacht voor het wild dat hier leeft", zegt Maarten Goethals van HVV.