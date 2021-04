Mountainbikers ontgoocheld over nieuw parcours in Puyenbroeck "Te gemakkelijk. Waarom laten ze ons geen stuk aanleggen?"

Het nieuwe parcours in Wachtebeke is vooral bedoeld voor beginners, fervente mountainbikers kom er dus niet aan hun trekken, vertelt Dominique Hare. "De vernieuwing had ten eerste al veel langer moeten gebeuren en er mocht toch wel wat meer creativiteit en spanning in. We dachten dat ze werk gingen maken van wat meer techniciteit in het parcours, maar helaas." Volgens hem wordt er te weinig gedacht aan de betere behendigheidsfietser. "Dit parcours kun je zelfs met een gewone stadsfiets doen. Voor ons is dat lachen. Wij willen wat meer sensatie, zodat we mekaar op de spits kunnen drijven. Waarom niet hier en daar een bergje of 'dropke' erin?"