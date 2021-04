Nieuwe maatregelen in onderwijs roepen vragen op: "Niet haalbaar en weinig effectief"

Het is vooral de bedoeling dat klasbubbels nog zo weinig mogelijk met elkaar mengen. De refters in de scholen moeten daarom dicht en leerlingen moeten ofwel in de eigen klas ofwel buiten eten. Ook de turnlessen moeten voortaan in open lucht plaatsvinden.

"Maar in ons basisonderwijs eten de meeste kinderen al in de klassen en in het secundair is de refter al lang afgeschaft", zegt Robrechts op Radio 2 Antwerpen. "En om de turnlessen ook buiten te laten doorgaan, tegelijkertijd met het spreiden van speeltijden en eventueel nog leerlingen die buiten eten... Daarvoor is te weinig ruimte. En dan spreken we nog niet over het weer."