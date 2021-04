Bezorgdheid in heel wat scholen na laattijdige aankondiging nieuwe  maatregelen: "Vandaag krijgen wij dat niet georganiseerd"

Eén van de nieuwe maatregelen is dat de scholen geen warme maaltijden meer mogen aanbieden. De refters gaan dicht, kinderen kunnen alleen nog buiten of in hun eigen klas eten. Tine Temmerman van VBS de Ranke in Vichte: "Vandaag krijgen wij dat niet georganiseerd. Wij hebben 19 klassen, we kunnen over de middag niet in elke klas een leerkracht plaatsen. De maatregel betekent ook dat we onze speelplaats in 19 zones moeten opdelen. Ik hoop dat we het tegen morgen allemaal geregeld krijgen, maar het is niet makkelijk."