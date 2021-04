Opnieuw lockdownfeestje in Europacollege in Brugge

Het Europacollege in Brugge kwam al verschillende keren in het nieuws als het over lockdownfeestjes gaat. Donderdag moest de politie opnieuw een feestje stilleggen. De 15 studenten kregen meteen een boete van 250 euro. Er volgt wellicht ook nog een sanctie van het Europacollege. De rector heeft bij de politie de namen opgevraagd van de betrokken studenten.

In totaal zijn er nu al een 50-tal studenten van het Europacollege betrapt toen ze aan het feesten waren.

Afgelopen weekend moest de politie van Brugge ook ingrijpen op een bedrijfsfeestje op het bedrijventerrein op de Blauwe Toren. Daar was een feestje met 15 mensen. In het centrum van Brugge legde de politie een verjaardagsfeestje met 12 mensen stil.