Oppositiepartij Groen - Lier & Ko wil inzage in fraudedossiers sociale woningen: "Zijn de straffen wel in verhouding?"

"We vinden het belangrijk dat er sancties volgen, maar ook dat die in verhouding staan tot de feiten die gepleegd zijn", zegt gemeenteraadslid Katrien Vanhove. "En op dit moment hebben we geen zicht op die verschillende 25 dossiers."

De partij stelt zich verschillende vragen: "Over welke soorten vermogen gaat het, hoe groot is het,... dat willen we graag weten van het college van burgemeester en schepenen en van de Lierse huisvestingsmaatschappij. We denken dat het belangrijk is om inzage te krijgen in die dossiers om die vragen te kunnen beantwoorden."

Groen - Lier & Ko wil ook weten waarom in Lier meer bezitters van buitenlands onroerend in een sociale woning zouden wonen dan in Antwerpen. In Lier zou het gaan om 2 procent fraudeurs, in Antwerpen om 0,1 procent. Lier zou er dus twintig keer meer tellen.