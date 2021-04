Personeel van cateringbedrijven opnieuw technisch werkloos door sluiting van refters in scholen

Het was toch wel vervelend om de boodschap gisteravond om 19 uur te krijgen, zegt Brecht Vervaeck van Esthio: "Om 19 uur begon mijn gsm te rinkelen, dus ik wist hoe laat het was. Bij mij is het dan heel moeilijk schakelen. De onzekerheid over vandaag was groot: konden we nog leveren? Alle ingredienten zitten klaar in de koelkast: wortelen, knolselder en gehakt. Gelukkig zijn onze klanten heel solidair en mochten we vandaag nog warme maaltijden leveren."