Polen doet wat ons land weigert:  Poolse dokters komen in Brussel het NAVO-personeel vaccineren

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg is alvast blij met de Poolse hulp. In een Tweet bedankte hij de Polen en hij voegde eraan toe dat Polen een sterke bondgenoot is en dat veerkracht en solidariteit belangrijke waarden zijn voor de NAVO. Daarmee zegt Stoltenberg natuurlijk niets over ons land. Al zullen sommigen er met wat slechte wil uit kunnen begrijpen dat ons land een net iets minder solidaire bondgenoot is...

Het blijft onduidelijk hoe de Navo precies bij Polen is terechtgekomen. Volgens de Poolse premier Mazowiecki is zijn land ingegaan op een verzoek van de NAVO en heeft Polen het dus niet zelf als eerste voorgesteld. In elk geval, ook in Polen zelf is de corona-epidemie lang niet onder controle. De voorbije week zijn er daar gemiddeld ruim driehonderd dagelijkse coronadoden te betreuren.