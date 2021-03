Royals op zondag - Solo op pad, Lucas Tindall geboren op een matje in de badkamer en een job voor prins Harry

Afgelopen zomer had Ernst August (67) het bont gemaakt. Zo had hij de politie in het holst van de nacht opgetrommeld en hen in een dronken bui en onder invloed van medicatie, bedreigd met een mes. Enkele dagen later, bij een alcoholcontrole, haalde hij ook verbaal uit naar agenten. Naast hem in de auto lag toen een honkbalknuppel.



Ernst August sprak eerder zelf van "mishandeling" door de politie en verdedigde zijn medicatiegebruik. Hij had de "pijnstillers nodig na een kaakoperatie". In de rechtbank bood hij zijn excuses aan, maar weigerde schuld te bekennen. "Ik neem mijn verantwoordelijkheid op", zei hij. Er was drie jaar cel tegen de prins gevorderd. Ernst August leeft teruggetrokken in Oostenrijk, sinds 2009 apart - en ver weg - van prinses Caroline.