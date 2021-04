Sint-Rita in Kontich herdenkt aanslagen van 22 maart 2016: ruim 100 leerlingen en leerkrachten stonden vertrekkensklaar in Zaventem

Tijdens het eerste lesuur, kort na het moment dat de aanslagen destijds gepleegd werden, hield elke klas een bezinningsmoment. "Alleen de leerlingen van het 6e jaar nu, zaten toen ook al op onze school", zegt directeur Luc Vercammen, "dus alleen die hebben er nog herinneringen aan. Maar we vonden het toch belangrijk om stil te slaan bij die aanslagen, het verdriet, de pijn, het trauma van toen, maar ook bij de verbondenheid, de hoop en het geloof in het leven die we onthouden van de dagen na de aanslagen."

Door de coronamaatregelen, die vandaag voor scholen ook nog eens verstrengd werden, was een gezamelijke herdenking uiteraard niet mogelijk. "We hebben aan elke klas gevraagd om een wens van hoop op een wit lint te schrijven. Die zijn aan drie wensbomen in de school gehangen. Zo drukken ze toch verbondenheid uit op een coronaveilige manier."