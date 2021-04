Personeel IVBO staakt, deel Brugs afval niet opgehaald: "Pot choco als cadeau is de druppel die de emmer doet overlopen"

De druppel die de emmer deed overlopen, was een cadeautje dat de werknemers hadden gekregen: een pot choco. Johan Beernaert: "Het was met goede bedoelingen voorzien, maar het is in het verkeerde keelgat van een aantal mensen geschoten. Ze vinden het zo’n mager cadeau dat het beledigend is. Dit volstaat niet. In andere bedrijven worden er andere zaken gegeven als blijk van waardering. Onze mensen hebben zich ook sterk ingezet. Ondanks de drukte is de dienstverlening op geen enkel moment stilgevallen. Dat heeft de doorslag gegeven om te zeggen: dit is niet voldoende."