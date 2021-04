Stedelijk zwembad Zottegem gaat week dicht nadat redder positief test: “Mensen die gereserveerd hebben, krijgen geld terug”

Het zwembad nog verder open houden voor het publiek, bleek geen optie. “Er is momenteel maar één redder die nog beschikbaar is, maar op één redder kan je het zwembad niet laten draaien. We kunnen ook geen jobstudenten zoeken in deze schoolweken, dus wij zagen geen andere mogelijkheid dan het zwembad een weekje te sluiten”, aldus Cassiman.



Volgens de schepen worden mensen die al gereserveerd hadden niet in de steek gelaten. “Dat wil zeggen dat wij vanuit de sportdienst alle personen die een ticket hebben gekocht, rechtstreeks zullen contacteren met het voorstel om hen terug te betalen of om het ticket om te boeken naar een later tijdstip.”