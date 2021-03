Tijdelijke werkloosheid kan ook aangevraagd worden wanneer paaskamp geannuleerd wordt

Werknemers hebben sinds 1 oktober vorig jaar het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer hun kind door de coronamaatregelen niet naar school, de kinderopvang of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan. Dat systeem van tijdelijke werkloosheid, dat het corona-ouderschapsverlof opvolgde, kan ingeroepen worden wanneer de opvangplaats of de school (deels) moet sluiten of wanneer het kind thuis moet blijven om de verspreiding van het coronavirus te beperken.