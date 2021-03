Trapdieven slaan voor tweede keer toe aan de voetgangersbrug in Vilvoorde

"Zaterdagochtend werd ons de diefstal van traptreden van de voetgangersbrug boven de Woluwelaan in Vilvoorde gemeld door een buurtbewoner", zegt woorvoerster Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen. "Onze ploegen zijn ter plaatse geweest en hebben vastgesteld dat er een achttal treden ontvreemd werden aan één kant van de brug. De brug werd daarop afgespannen met politielint omdat er natuurlijk een gevaarlijk gat was ontstaan, waar mensen kunnen vallen, zeker in het donker. Half januari waren er al eens treden verdwenen en nu hebben de dieven opnieuw toegeslagen. Vermoedelijk hebben de dieven interesse in het metaal. We hebben nog geen zicht op verdachten, maar er is een onderzoek lopende", zegt Catherine Bodet nog.