Twee woningen uitgebrand in Diest: "Alle bewoners hebben tijdig de woningen kunnen verlaten" 

Op het Parelserf in Webbekom bij Diest, zijn twee woningen uitgebrand. De Brandweer van Diest was snel ter plaatse om het vuur te doven, maar kon niet verhinderen dat de twee woningen in vlammen opgingen. "De brand is ontstaan in de rechtse woning, en is dan overgeslagen naar de linkse woning. Ook een derde woning is door de brand licht beschadigd", zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). "Er zijn gelukkig geen gewonden, iedereen heeft tijdig de woningen kunnen verlaten."