Palen met gratis zonnecrème in Deinze en Kortrijk: “Smeren is belangrijk wapen tegen huidkanker!”

Volgens Leysen houden we teveel rekening met de temperatuur, terwijl we eigenlijk naar de UV-index moeten kijken. Die geeft aan hoeveel risico er is om te verbranden door de zonnestralen. “Er kan een hoge uv-index zijn, terwijl er ook wat wind is en dus niet al te warm. Meestal smeren we dan niet, maar komen we toch roodverbrand thuis.”

De toestellen houden daar rekening mee. “We monitoren omgevingsfactoren als de uv-index, de temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid. We vergelijken die gegevens met het verbruik van het toestel en zo weten we wanneer en waarom we smeren.” Die info helpt het bedrijf om mensen te sensibiliseren en om inzicht te krijgen in ons smeergedrag. Het bedrijf wil die info delen met wetenschappers die onderzoek doen naar huidkanker.