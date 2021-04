Vijf jaar na de aanslagen in Zaventem schrijft slachtoffer Cedric Vanderswalm een boekje als therapie: "De echte ellende begint pas achteraf"

Cedric was in de luchthaven vijf jaar geleden. "Het is een extreem moeilijke dag vandaag. Ik had mij mentaal voorbereid op deze dag, maar al vanaf ik wakker werd, is het moeilijk. Ik werkte voor TUI en ik moest die dag naar Londen. Ik kwam met de trein aan in Zaventem, bij de liften. Er was nog één plaats vrij in de lift. Ik had wat last van een ochtendhumeur en besloot om de volgende te nemen. Die komt naar beneden, de glazen deuren gaan open en net toen ik een stap naar binnen wilde zetten, hoorde ik een enorme klap. Ik werd naar achter geduwd door de kracht. Alles rondom mij was kapot. Het heeft heel mijn leven veranderd. "