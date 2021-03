Viroloog Van Gucht over stijgende coronacijfers: "Drastische maatregelen, zoals een soort lockdown, kunnen nodig zijn"

Het meest zorgen maakt Van Gucht zich over het stijgend aantal mensen op intensieve zorg. “De flessenhals is natuurlijk de bezetting van de intensieve zorgbedden. Daar zitten we aan 569 bezette bedden en dat zal binnenkort de 600 overschrijden. Dat betekent een verdubbeling sinds begin februari en dat loopt elke dag verder op. De ziekenhuizen hebben ook aangegeven niet over de 1.000 bezette intensieve zorgbedden te willen gaan, want dan komt ook de andere zorg in het gedrang. Ook de kwaliteit van de zorg voor de COVID-patiënten komt dan in het gevaar. Dat is dus toch een drempel die we steeds dichter naderen en ik denk dat we daarvoor op tijd aan de rem moeten trekken, voor het systeem weer overbelast geraakt.”