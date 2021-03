Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): "Als het nodig is, nemen we bijkomende maatregelen"

"Wat we doen, is de zaken dag na dag opvolgen", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in "De afspraak". "Als het nodig is, nemen we bijkomende maatregelen." Dat is volgens hem pas nodig als we van de voorspellingscurve van de biostatistici afwijken, en dat is nu niet het geval.

Welke maatregelen voor hem bespreekbaar zijn, wil Jambon niet kwijt. "We doen zoiets in overleg. Ik ken die spelletjes: als je zegt wat je wil doen, kom je achteraf buiten en gaat men na of je je gelijk hebt gehaald."

Bijkomende maatregelen zijn een moeilijke evenwichtsoefening, aldus Jambon. Hij blijft een koele minnaar van de avondklok, van een nieuwe winkelsluiting of een nieuwe sluiting van de kapperszaken. Hij wil wel inzetten op meer handhaving. "Ik denk dat we daar onverbiddelijk moeten zijn. Een kapper die het niet zo nauw neemt met het protocol moet onverbiddelijk dicht."