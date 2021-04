Na Palestina nu ook vredesbos in Zonhoven: "Om aandacht te vragen voor het klimaat en armoede"

"We willen de bomen planten om aandacht te vragen rond de klimaatproblematiek en armoede”, zegt Mustafa Harraq van Youth for Palestina en Genesis. "Daarnaast willen we ook eerbied en respect tonen aan de verzorgers die zich hier dag in dag uit ontfermen over de meest kwetsbaren uit de samenleving. De bomen die we hier planten zullen vier tot zeven meter hoog worden, en dat is ook de groei die we willen symboliseren.”