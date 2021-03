Zuid-Afrika verkoopt 1 miljoen dosissen AstraZeneca, omdat vaccin maar "beperkt werkt" tegen Zuid-Afrikaanse variant

Zuid-Afrika schortte zijn vaccinatiecampagne tegen COVID-19 midden februari op. Die zou in principe gebeuren met het vaccin van AstraZeneca, maar volgens een studie van een universiteit in Johannesburg heeft het vaccin van AstraZeneca maar een "beperkte" werkzaamheid tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zien echter geen graten in het gebruik van het AstraZeneca-vaccin in landen waar varianten van het coronavirus circuleren.

Maar de Zuid-Afrikaanse regering liet na de studie weten de doses aan de Afrikaanse Unie te zullen voorstellen. Die kwam met een reeks landen op de proppen, maar Zuid-Afrika wilde wel garanties dat in de betrokken landen de noodzakelijke voorwaarden voorhanden waren om een vaccinatiecampagne te kunnen organiseren. Het land heeft nu "het volledige bedrag" van de verkoop ontvangen, aldus de Zuid-Afrikaanse minister van Gezondheid.

Zuid-Afrika is op het Afrikaanse continent het land dat het zwaarst is getroffen door COVID-19, met meer dan 52.000 doden. Het land heeft nu vaccins van Johnson & Johnson en Pfizer/BioNTech besteld met als doel tweederde van zijn 59 miljoen mensen tellende bevolking in te enten. Voorlopig zijn er slechts 183.000 mensen ingeënt. De epidemie van het coronavirus is de voorbije tijd wel aanzienlijk vertraagd, met nog een duizendtal nieuwe besmettingen per dag.