Zusjes van 9 en 11 verkopen alpaca-kaka: "Ideale meststof voor je planten"

De uitwerpselen die de zusjes verkopen zijn niet vers: "Nadat we ze hebben opgeschept, laten we ze eerst drogen. Dan vermalen we het tot poeder en dan doen we het in zakjes om te verkopen", leggen ze uit. De jongedames krijgen daarbij wel de nodige hulp van mama en papa, want de maalmachine is gevaarlijk en mogen ze niet alleen bedienen.

Het bedrijf Alpacaca uit de grond stampen was hun eigen idee. "We verkopen de mest op de markt en op onze website. Met de opbrengst gaan we eerst mama en papa terugbetalen, want zij hebben ons geld voorgeschoten om Alpacaca op te starten. Maar als we genoeg centjes hebben, willen we het bedrijf verder uitbreiden. We willen heel graag een eigen winkel openen."