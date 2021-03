Brandweer redt bewoners van balkon aan brandend huis in Brussel

"Deze morgen rond 9 uur kregen we een oproep binnen van een brand in een gebouw met vijf verdiepingen in het centrum van Brussel", vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "Er was brand uitgebroken op de tweede verdieping van een groot herenhuis dat onderverdeeld is in appartementen. Toen we aankwamen, was er veel rookontwikkeling en een uitslaande brand op de tweede verdieping. Verschillende mensen waren naar de balkons gevlucht en die hebben we met onze ladders geëvacueerd. Andere bewoners werden via de trappenhal naar buiten gebracht."