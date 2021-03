Ambtenaar stad Brussel weigert Hannes als voornaam van pasgeborene: "Leek te hard op ânesse (ezelin)"

Sommige ouders komen wel degelijk aandraven met écht gekke namen. Betty Maes van de dienst Burgerlijke Stand in Diest geeft enkele voorbeelden. "Een koppel wilde zijn zoontje 'Batman' noemen. Dat hebben we geweigerd. Een ander koppel wilde zijn kindje 'Slash' noemen, naar de gitarist van rockgroep Guns 'n Roses. Maar 'Slash' betekent in ons dialect hier ook pantoffel en we waren bang dat het kindje daarmee zou gepest worden. We hebben de ouders dan ook kunnen overtuigen om een andere voornaam te kiezen."