Antwerpse haven doopt eerste bunkerschip waar schepen LNG kunnen tanken

In de Antwerpse haven is een schip gedoopt waar andere schepen in de toekomst LNG kunnen tanken. Het bunkerschip is een belangrijke stap om de haven tegen 2025 om te vormen naar een haven waarin niet enkel klassieke brandstoffen gebruikt worden. "Het voordeel van LNG is dat het een stuk beter is voor het milieu", zegt Niels Denys, de CEO van Titan LNG.