AZ Delta bedankt personeel intensieve zorg voor enorme inspanningen tijdens coronacrisis

Een emotioneel moment was een video met bedankingen van patiënten en familie van overledenen. Deze dag doet verpleegkundige Conny Deleye deugd. “Het was een heel drukke, speciale periode. Normaal zorgen wij ervoor dat onze patiënten stabiel worden en kunnen revalideren. Maar door de coronacrisis hebben we veel meer afscheid moeten nemen van hen dan anders. Het was ook lastig werken door de manier waarop we ons moeten beschermen. Maar eens je er bent ga je er echt voor. Je doet het voor je patiënten en je collega’s. We hebben een goed team waarbij je je nooit alleen voelt, dat is erg belangrijk”, besluit Deleye.

Ze houden ook nog een symbolisch herdenkingsmoment voor de overledenen.