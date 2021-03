Bewoner komt om het leven bij woningbrand in Leuven: "Het vuur ging razendsnel"

Student Sam zit op kot naast de getroffen woning en maakte alles van dichtbij mee. "Ik was de keuken aan het opruimen toen we kort na middernacht een soort van gepiep hoorden. We gingen in de achtertuin op zoek naar de bron van het geluid en daar zagen we dat het huis van onze buren al volop in brand stond. We hebben meteen de brandweer gebeld en zijn begonnen met alle buren wakker te maken. Ook de bewoners van het brandende huis, want zij sliepen nog."