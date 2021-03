Boer uit Sint-Lievens-Houtem ontdekt kanonskogel van 275 jaar oud in akker: "Vondst van historisch kaliber"

“Er zijn verschillende pistes maar de meest geloofwaardige is dat het een kanonskogel is die is achtergebleven in 1745. Toen verbleven hier soldaten om bij te springen aan het front verderop. Vermoedelijk is er een kanonschot gelost als oefening, om te zien of alles nog werkte”, verklaart Van der Kelen. Een oude kaart van de archeologische dienst van intercommunale SOLVA ondersteunt die theorie, omdat daar de inplanning van een regiment in de regio in die periode te zien is. Faes gelooft dat dit kan, maar ziet het toch nog een beetje anders. “Ik denk dat een zatte soldaat toen hier met een kanon heeft zitten spelen”, lacht hij.