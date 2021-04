Brand in leegstaand slachthuis in Genk

De rookpluim die opsteeg in het voormalige slachthuis was van ver te zien. “Hoewel de rook eerst kort richting het dierenasiel waaide, liepen de medewerkers en bewoners geen gevaar op”, verklaart Rob Reynders van Brandweerzone Oost-Limburg. “Het oude slachthuis is een leegstaand pand vol frigoboxen. Er was sprake van drie brandhaarden op verschillende plaatsen. De brand was snel onder controle, maar omwille van de vele ruimtes moesten we erg voorzichtig te werk gaan.”

Hoewel de sloopvergunning van het dierenasiel al is afgeleverd, is het nog tot 2023 wachten op de afbraakwerken. Omdat het pand al jaren leegstaat, is de brand vermoedelijk aangestoken door vandalen.