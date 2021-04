Dansschool stopt tijdelijk met lessen voor 500 leerlingen in Meetjesland: "De gezondheid van de kinderen is belangrijker dan mijn bankrekening"

Volgens De Decker is het onlogisch dat enkel de scholen een inspanning doen. "Het slaat nergens op dat er op school strenge regels zijn maar dat er na de lessen plotseling groepen kinderen gemengd worden om te dansen. Dat kan ik niet organiseren uit respect voor mijn collega's in het reguliere onderwijs", klinkt het. "We geven ook danslessen buiten de schooluren in sportzalen. Daar mogen dan zaken die overdag, tijdens de lestijd, niet mogen. Dat is gewoon absurd."