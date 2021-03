"Ik had nog 5 of 10 minuten te leven": Demi Lovato getuigt in YouTube-reeks over verslaving en bijna fatale overdosis

In de Youtube-reeks "Dancing with the devil" vertelt Lovato in vier afleveringen over de strijd met haar demonen: mentale problemen en een drank- en drugsverslaving. Iets wat ook al aanwezig was in Lovato's thuisomgeving: haar vader was drugsverslaafd en mishandelde haar moeder, die haar toevlucht zocht in kalmeermiddelen en een eetstoornis ontwikkelde.

De zangeres heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze een turbulente jeugd achter de rug heeft. Op haar 18e wordt ze opgenomen om haar eetstoornis boulimie (waarbij eetbuien elkaar afwisselen met handelingen om gewichtstoename te vermijden, zoals het gebruik van laxeermiddelen of overgeven, red.) te behandelen. In die periode krijgt Lovato ook de diagnose van een bipolaire stoornis, doet ze aan zelfverminking, en zoekt ze haar toevlucht in alcohol en drugs om zich beter in haar vel te voelen. Na die periode kickt ze met succes af.

Het leven van Lovato gaat niet altijd over rozen, maar toch is de zangeres een open boek via sociale media. Daarom is ze een voorbeeld voor veel tieners en twintigers. Lovato staat al jaren op de barricaden, als het gaat over de mentale gezondheid van jongeren. Een Youtubereeks over de moeilijkste periode in haar leven ligt dus in de lijn der verwachtingen. Lovato wil naar eigen zeggen voor één keer "de feiten op een rijtje zetten".