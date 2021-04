Directeur één van de grootste scholengroepen van het land roept op om leerkrachten sneller te vaccineren: "Onze leerkrachten zijn mentaal op"

Geert Van Hoof, de algemeen directeur van één van de grootste scholengroepen van het land (GO Scholengroep 5), heeft in een open brief aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) opgeroepen om de leerkrachten sneller te vaccineren tegen het coronavirus."Na de risicogroepen lijkt het mij logisch om eerst de mensen in te enten die met andere mensen werken. Ik spreek dan over de politie en brandweer, maar ook over de mensen in het onderwijs", vertelde de directeur in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen.