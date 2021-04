André Gyselbrecht, de arts van de kasteelmoord, is geen dokter meer

André Gyselbrecht gaf 9 jaar geleden de opdracht om zijn schoonzoon Stijn Saelens te vermoorden in zijn kasteel in Wingene. Gyselbrecht kreeg hiervoor een celstraf van 21 jaar. Hij zit ondertussen bijna 8 jaar in de cel.



Vorig jaar vroeg hij om zijn straf verder uit te zitten met een enkelband bij hem thuis. Hij wou ook opnieuw aan de slag als huisarts omdat hij zo de maatschappij nog kon dienen zei hij. Zijn verzoek werd afgewezen en hij ging in beroep. Maar nu staat hij niet meer op de lijst van erkende artsen. De Orde der artsen wil niet reageren.