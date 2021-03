Duitsland neemt strengste maatregelen tot nog toe tijdens paasperiode: "De regel is: we blijven thuis"

"We bevinden ons nu in een zeer ernstige situatie", zei Merkel in een nachtelijke persconferentie, na urenlang overleg met de deelstaten. Ze had het over een “nieuwe pandemie” door de opmars van de Britse variant, die besmettelijker en ziekmakender is. Ze voegde eraan toe dat Duitsland een race tegen de klok voert om de inwoners te vaccineren.



De "paasmaatregelen" zijn de strengste tot nog toe in Duitsland. De andere coronamaatregelen die al van kracht waren, zijn verlengd tot 18 april. Die houden onder meer in dat bedrijven zoveel mogelijk moeten telewerken en dat niet-essentiële reizen worden afgeraden. Wie toch op reis gaat, moet zich voortaan laten testen voor de terugkeer. In Duitsland gaan de coronacijfers snel de hoogte in, net zoals bij ons en in veel andere Europese landen.