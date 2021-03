Dure bloemenhoning is vaak nep

Test Aankoop heeft 24 soorten bloemenhoning, die in supermarkten tegen hoge prijzen worden verkocht, laten analyseren. In 19 van die 24 stalen stelde het labo vast dat de honing verouderd, verhit en/of bewerkt is geweest. Een sluitend bewijs voor toevoeging van andere suikers is dat nog niet, maar alles wijst wel in die richting.