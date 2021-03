Eerste foto's opgedoken van minderjarige migranten in gesloten centra onder Amerikaanse president Biden

In de VS zijn foto's opgedoken van alleenreizende minderjarige migranten in Amerikaanse gesloten centra van de grenspolitie. Het zijn de eerste sinds president Joe Biden de macht overnam. Biden stuurt niet langer alleenreizende minderjarigen terug, zoals onder zijn voorganger Donald Trump gebeurde. Maar dat leidt tot een toestroom aan de grens met Mexico. Biden krijgt kritiek dat zijn beleid een aanzuigeffect creëert, én dat de minderjarigen in nauwelijks betere omstandigheden worden opgesloten dan onder Trump.