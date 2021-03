Ethiopische premier geeft aanwezigheid toe van soldaten uit Eritrea bij conflict in regio Tigray

"We aanvaarden dit niet omdat het het Eritrese leger is en we zouden dit niet aanvaarden als het om onze soldaten zou gaan. De militaire campagne was tegen onze duidelijk afgelijnde vijanden gericht, niet tegen ons volk", zei Abiy, die ook zei dat hij daar verschillende keren over heeft gesproken met de Eritrese regering. "Die heeft mogelijke wandaden streng veroordeeld en verklaard dat ze maatregelen zal nemen tegen elke soldaat die ervan beschuldigd wordt."

