"Kinderrechten zijn mensenrechten": nieuwe Europese Kinderrechtenstrategie op tafel

Armoede is een ramp voor de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen. Dat komt omdat kansarme kinderen minder middelen en aanmoediging krijgen om zich te ontplooien. Minder ondersteuning van de ouders of voogden leidt vaak tot slechtere leerprestaties en uiteindelijk vaak tot jobs met een lager inkomen. Aan het einde van de rit verdiept armoede het onevenwicht in de samenleving. Kinderen uit armere gezinnen hebben een grote kans om zelf in financiële problemen te komen.

Op de koop toe heeft de huidige gezondheidscrisis de sociale ongelijkheid in onze maatschappij verder versterkt. Lagere inkomensgezinnen hebben vaak minder opties voor telewerk en minder stabiele jobs en worden tijdens crisisperiodes sneller op straat gezet. Daarnaast lopen kansarme kinderen vaak een leerachterstand op door een slechte leeromgeving thuis. In sommige gevallen missen kinderen uit armere gezinnen ook de kans op voedzame maaltijden door gesloten scholen.

Von der Leyen is zich bewust van de nefaste effecten van armoede. Toch blijft het enkel bij een “aanbeveling”. De Commissie kan in dit domein weinig tot geen harde wetten en sancties op tafel leggen. Het wordt afwachten in hoeverre de lidstaten zullen meewerken en of ze het voorstel van de Commissie aanvaarden. Over zes maanden zouden de EU-lidstaten nationale actieplannen moeten doorsturen naar de Commissie met uitleg over de invoering ervan.