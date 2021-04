Ga eens wandelen met een alpaca in Heuvelland: "Al volgeboekt tot mei"

Het is niet de bedoeling om erop te zitten zoals op een paard. "De alpaca's neem je mee aan een touw. De wandelingen zijn uitgestippeld op de flanken van de Monteberg. De locatie waar we zitten is echt super", zegt Midas Debruyne van Jeff's Valley in Loker.

Je kan kiezen tussen een uitgestippelde wandeling met stafkaart of een aperitiefroute, waarbij halfweg hapjes en drankjes in openlucht worden aangeboden: "We komen niet veel op de openbare weg, maar wel op onverharde wegen met veel gras. We geven een plannetje mee en dan heb je anderhalf uur vol alpacaplezier!", zegt Midas.