Gents bedrijf wil als eerste in België vuile luiers recycleren: "Het is het bruine goud"

Om luiers te kunnen recycleren heeft Woosh een keten gestart, waarbij het bedrijf aan kinderdagverblijven verse luiers levert en de vuile luiers vervolgens apart gaat ophalen. Die logistieke keten is nodig om te beginnen, legt Stubbe uit. Je kan maar luiers aanbieden voor recyclage als ze niet tussen het andere afval zitten. Een afvalverwerkend bedrijf zoeken dat luiers kan recycleren is de tweede stap en daar is Woosh nu mee bezig. "Als alles vlot loopt zouden de eerste luiers dit jaar nog kunnen gerecycleerd worden, maar het is eigenlijk een plan van 3 jaar."