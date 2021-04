Grote onzekerheid in Haspengouw over toch al beperkt bloesemtoerisme

De vraag of er strengere coronamaatregelen komen, veroorzaakt extra onzekerheid voor het toerisme in Haspengouw. Er was sowieso al een beperkter aanbod. Zo zijn er dit jaar geen bloesembars omdat de horeca in april zeker nog niet open mag. Maar er waren in Sint-Truiden wel nog enkele fruitbedrijven waar nocturnes en ochtendwandelingen gepland waren. De inschrijvingen daarvoor zijn nu even stopgezet. Toerisme Sint-Truiden wacht af wat op het volgende overlegcomité beslist wordt.

Eén van die fruitbedrijven waar nog nocturnes gepland zijn, is Heirbaan 66. "Als bezoeken in groepen van 10 over enkele weken nog mogen, gaan we ermee door", zegt Geert Ramakers. "Als die maatregel behouden blijft, dan kunnen de mensen bij ons tussen de bloesems en op het wijndomein komen wandelen. En we verkopen ook afhaalijsjes."