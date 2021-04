Herzele gaat samenwerken met Aalst om daklozen op te vangen: “We hopen op een structurele oplossing”

Herzele gaat in de toekomst samenwerken met de nachtopvang in Aalst om daklozen uit de gemeente op te vangen. De gemeente gaat 25 nachten per jaar reserveren in de nachtopvang van Aalst. “We hebben nood aan wat ademruimte om een definitieve oplossing te zoeken”, zegt schepen voor Sociale Zaken, Hilde Van Impe (Open VLD).