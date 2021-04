Hoe activiteiten organiseren tijdens paasvakantie? Jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen volop aan het puzzelen

Chiro Zonnezee van Zonnebeke gaat normaal op weekend in de paasvakantie. Ze gooien nu het roer om. Ze zullen 2 dagen activiteiten organiseren in de buurt en 's avonds gaat iedereen thuis slapen.

"Het zal op locatie zijn, in Zonnebeke zelf. Van de gemeente hebben we extra locaties ter beschikking gekregen die we mogen gebruiken tijdens het weekend zodat we de bubbels kunnen spreiden. Een festivalweide mogen we gebruiken en ook het jeugdhuis is vrij. We zijn pas op de hoogte van de nieuwe regels, dus moeten we ons nog wat voorbereiden", zegt leider Cas Vandendriessche.