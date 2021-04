Hoe doop je een schip? “Er is een doopmeter en we gebruiken échte champagne”

Het dopen van zo’n schip heeft iets weg van een christelijk ritueel. “In de westerse wereld is er bij de doop vaak een priester aanwezig. Vandaag zal stadsgids Tanguy Ottomer de rol van ceremoniemeester op zich nemen. Net zoals bij de doop van een baby, krijgt het schip ook een meter. Vaak is dat de vrouw van de eigenaar van het schip.”

Het is ook de meter die de eer krijgt om de fles tegen het schip te slaan. “Belangrijk is dat zo’n fles meteen breekt, anders kan dat ongeluk brengen. Daarom maken we op voorhand altijd een klein krasje in de fles.”