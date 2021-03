Huisartsen willen nog voor vrijdag nieuw Overlegcomité: "Nu niet ingrijpen leidt tot derde golf en nieuwe lockdown"

Dat hoge aantal consultaties voorspelt niet veel goeds, weet Van Giel. "In de vorige golf liepen we een tweetal weken voor op de ziekenhuizen." De huisartsen vinden het dan ook nu het moment om in te grijpen. Een nieuw Overlegcomité moet zo snel mogelijk plaatsvinden om extra coronamaatregelen te nemen, vindt Van Giel. En dat moet sneller dan komende vrijdag, wanneer het Overlegcomité normaal zal plaatsvinden.

"De besmettingen gebeuren vandaag en dan moet je vandaag maatregelen nemen", stelt Van Giel. Met wat vrijdag tijdens het vorige Overlegcomité is beslist, komen we er niet. "Dan gaat de curve gewoon doorschieten. Het is pijnlijk om vast te stellen."

Als we nu niet ingrijpen, gaan we naar een derde golf, verzekert Van Giel. "Het is alsof sommigen willen wachten om te bewijzen of die derde golf er nu wel of niet zal zijn. Als we één ding geleerd hebben uit heel deze epidemie en uit de vorige golven, dan is het dat je op het moment dat je de cijfers ziet stijgen, moet ingrijpen. Je moet niet wachten totdat je bewijs gekregen hebt dat je inderdaad gelijk had dat er een derde golf was, want dan weet je dat je hopeloos te laat bent en we weer voor weken vertrokken zijn om dat weer naar beneden te krijgen."

Bekijk: Van Giel over de nood aan extra maatregelen