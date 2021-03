Tuinrangers geven gratis tuinadvies bij je thuis: "Laat het gras maar groeien"

En de man kan heel concrete tips meegeven: "Ruim je tuin niét op in september als de bloemen uitgebloeid zijn. Doe dat in het voorjaar in april omdat er dan nog verschillende insecten leven in het lange gras, of in stelen van bloemen." Ook meer inheemse planten is ideaal, zegt hij. "En ik leg hen ook uit hoe ze regenwater kunnen laten insijpelen in hun tuin." Ook een poel of een vijvertje aanleggen trekt libellen en amfibieën aan.

